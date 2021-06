Wiemy, ile zajmie przejście Elden Ring. Poznaliśmy więcej szczegółów na temat świata gry

Zagraniczny oddział IGN opublikował wywiad z Hidetaką Miyazakim, jednym z twórców Elden Ring. Dowiedzieliśmy się ze wspomnianego tekstu, ile około zajmie główny wątek fabularny produkcji. Nie zabrakło także wielu innych informacji o świecie gry.

Kraina, którą zwiedzimy w Elden Ring, nosi piękną nazwę „The Lands Between”, na którą wpadł sam Gearge R.R. Martin. Okazuje się, że przejście najważniejszych jej etapów powinno zająć nam około 30 godzin. Tak przynajmniej twierdzi wspomniany reżyser japońskiego pochodzenia. Cóż, jak widać mamy do czynienia z naprawdę długą produkcją. Mimo to, mowa oczywiście o grze zręcznościowej, która bez wątpienia nie będzie należała do najprostszych. W związku z tym myślę, że bardziej zaawansowani gracze wcześniejszych dzieł From Software będą w stanie ukończyć główne cele w zdecydowanie krótszym czasie.

Nie zabrakło także mechanik znanych właśnie z serii Souls. Gracze będą mieli możliwość przyzywania swego rodzaju chowańców, a w zasadzie duchów. Te będziemy zbierać podczas swojej przygody. Oczywiście nie zabraknie ich ulepszania i wykorzystywania do różnych celów, np. do ataku lub obrony.

Oprócz tego powrócą zwane Battle Arts, czyli mechanika specjalnych ataków znanych fanom trzeciej odsłony Mrocznych Dusz. Co ciekawe, będziemy mieli do czynienia z dobrą zmianą, ponieważ w przeciwieństwie do poprzednich części w Elden Ring użyjemy ich niezależnie od wyekwipowanych broni.

Wróćmy jeszcze na moment do świata gry, ponieważ dowiedzieliśmy się o jeszcze jednym dosyć ważnym szczególe. The Lands Between ma być podzielone na 6 poszczególnych sektorów. Te nie mają mieć jednej konkretnej drogi do celu, a twórcy chcą, aby gracze zwiedzali mapę, szukając ukrytych sekretów. Brzmi to jak coś, co mogła zaoferować np. Zelda BotW. Wiele zdjęć krainy z Elden Ring możecie zobaczyć w tym artykule, dlatego zachęcamy do sprawdzenia.