PS Plus lipiec 2021. Jakie gry? Pierwszą ujawnia wiarygodny przeciek

Pojawił się pierwszy, wiarygodny przeciek oferty PS Plus na lipiec 2021. Do posiadaczy PlayStation ma trafić uznana gra przygodowa od Asobo Studio.

Za dwa tygodnie powinniśmy poznać pełną ofertę PS Plus na lipiec 2021. W tym miesiącu jednak przecieki gier pojawiają się bardzo szybko. Wygląda na to, że poznaliśmy jedną z produkcji, które odbierzemy w lipcu.

Użytkownik forum ResetEra odniósł się do jednego z przecieków listy gier z konferencji Microsoftu. Forumowicz zdradził, że jego źródła potwierdzają obecność gry A Plague Tale: Requiem na pokazie, a dodatkowo napisał, że twórcy gry wydadzą remaster A Plague Tale: Innocence. Odświeżenie ma trafić do subskrybentów PS Plus w lipcu.

Wcześniej można było to uznać za bezpodstawną plotkę. Na konferencji Microsoftu zaprezentowano jednak A Plague Tale: Requiem wraz ze wszystkimi szczegółami, które podawał informator. Oznacza to, że jego doniesienia o A Plague Tale: Innocence w Plusie stały się bardzo wiarygodne.

Dodatkowo wrzucenie gry do abonamentu Sony ma sens z czysto marketingowego punktu widzenia. A Plague Tale jest dość popularnym tytułem, ale dotarcie do jeszcze większej liczby graczy znacznie pomogłoby w promowaniu Requiem. Jeśli doczekamy się w najbliższym czasie zapowiedzi remastera, to zapewne faktycznie trafi on do Plusowiczów.

Oczywiście to nadal przeciek, a nie potwierdzona informacja. Do powyższych doniesień należy podchodzić z dystansem, choć mamy tu do czynienia z bardzo wiarygodnym źródłem wieści. Wszystko stanie się jasne w ciągu dwóch tygodni.