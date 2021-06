Assassin’s Creed Valhalla ma przed sobą długie życie. Ubi potwierdza trzeci dodatek i dalsze plany

Gracze Assassin’s Creed Valhalla mogą być spokojni o dalszy rozwój gry. Ubisoft potwierdził istnienie trzeciego dodatku i zapowiada kolejne nowości.

Pokaz Assassin’s Creed Valhalla na Ubisoft Forward nie przyniósł nam pełnej zapowiedzi trzeciego dodatku do gry. Mimo to, pod koniec materiału wydawcy ujrzeliśmy tajemniczy teaser w postaci mrocznego portalu. Ubisoft potwierdził, że zajawka dotyczy nowego, wciąż nieogłoszonego dodatku.

Sam klimat zapowiedzi sugeruje, że najpewniej jest to pojawiający się w przeciekach Meteor. Rzeczone rozszerzenie również miało zawierać nadnaturalne wątki. Dodatkowo później spekulowano, że dodatek zabierze nas do innego świata. Portal i krater wokół niego zdają się to potwierdzać. Na większą zapowiedź Meteor musimy jednak jeszcze poczekać.

Nie oznacza to, że będziemy się do tego czasu nudzić. Latem ukaże się Oblężenie Paryża, które wprowadzi do gry sporo zawartości. Co więcej, Ubisoft potwierdza, że rozszerza wsparcie Assassin’s Creed Valhalla o kolejny rok. Poza trzecim dodatkiem spodziewałbym się też wielu darmowych aktualizacji treści. Jeśli nadal wracacie do Valhalli, nie będziecie się nudzić.

Teraz możemy tylko czekać na prezentacje nowych aktualizacji i samego dodatku. Możliwe, że na Meteorze się nie skończy i Valhalla zostanie z nami na kolejne miesiące. O nowej odsłonie serii wciąż nic nie wiadomo i miejmy nadzieję, że Ubi nie pozostawi miłośników AC z niczym. Raczej bym się o to jednak nie martwił.