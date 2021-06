Wiedźmin 3 pozwoli na lepsze poznanie potworów. Mod teraz po polsku

Po około pół roku od premiery modyfikacji Extended Bestiary powstało jej spolszczenie. Od teraz każdy może cieszyć się rozbudowanym bestiariuszem w Wiedźmin 3: Dziki Gon, który wprowadzi opis stworów z poprzednich części.

Jak podaje sam autor Rozszerzonego Bestiariusza, jest to po prostu dziwne, że nasz Rzeźnik z Blaviken zapomniał monstra napotkane podczas pierwszego i drugiego Wiedźmina. W związku z tym postanowił przywrócić do jednej z największych produkcji CD Projekt RED aż 26 kreatur. Warto nadmienić, że mowa tutaj tylko o wpisach we wspomnianym spisie przeciwników, a samych potworów nie spotkamy w trzeciej części.

Wróćmy jednak do głównego powodu powstania tego artykułu, czyli spolszczenia do omawianego w poprzednich akapitach moda. Jego autorem nie jest LetterE (twórca Extender Bestiary), a użytkownik Varhne. Choć (najprawdopodobniej) nasz rodak dopiero zaczyna z tworzeniem fanowskich dodatków do Wiedźmin 3: Dziki Gon, to stworzył coś niezwykle przydatnego dla polskich graczy, którzy lubią instalować mody do tej gry.

Extended Bestiary możecie pobrać stąd, a polskie tłumaczenie z tego linku.

Uwaga, najpierw musicie oczywiście zainstalować oryginalnego moda, a dopiero potem spolszczenie do niego.

