Battlefield 2042 na pierwszym gameplayu. Nowości pokazane w akcji

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Podczas E3 2021 na konferencji Microsoftu i Bethesdy zaprezentowano nam gameplay, który pokazuje w akcji nowości pokazane na wcześniejszym zwiastunie. Gra prezentuje się niewiarygodnie.

W momencie pisania tego newsa wspomniany pokaz jeszcze trwa, a śmiało mogę powiedzieć, że pokazano nam już najlepsze jak dotąd nowości. Szczerze mówiąc, zapowiada się, że Battlefield 2042 bez wątpienia pozostawi w tyle inne FPS-y multiplayer. Zobaczcie sami, ponieważ naprawdę warto:

Nie chcę wychodzić na fanboya serii Battlefield, jednakże szukam po podłodze jeszcze mojej szczęki, ponieważ ta parę minut temu mi po prostu opadła. Dym i inne efekty cząsteczkowe wyglądają niesamowicie. Widzimy w akcji nareszcie masę różnych, futurystycznych pojazdów oraz wiele mechanik. Między innymi we fragmencie podczas jazdy windą zobaczyliśmy nareszcie wspomniany system dynamicznej zmiany udoskonaleń broni.

Zaskoczeniem dla mnie są również linki z hakiem, które przypominają mi te z Titanfall 2. Jeżeli oczy mnie nie mylą, będziemy latać w wingsuitach w trybie TPP, co ma sens, ponieważ tak samo w pojazdach latających będziemy mieli ten typ kamery. Gdybyśmy w strojach do latania mieli widok z FTP, to nasi przeciwnicy w odrzutowcach i helikopterach mieliby ogromną przewagę.

Co sądzicie o powyższym materiale? Opowiedzcie w komentarzach, a ja idę dalej szukać zagubionej szczęki.