E3 2021 trwa, a co z pokazem PlayStation? Wygląda na to, że nie poczekamy już zbyt długo

PlayStation rzekomo szykuje się do swojego pokazu po E3 2021. Według znanej insiderki, Sony ma zaprezentować nowe gry już za parę tygodni.

Tegoroczne targi E3 przyniosły nam sporo zapowiedzi. Niestety, póki co fani Sony nie mają zbyt wielu powodów do ekscytacji. Firma od paru lat nie pojawia się na targach i przyzwyczaiła nas, że organizuje własny event po słynnej imprezie. Najpewniej podobnie będzie w tym roku, choć wciąż nie dostaliśmy żadnego potwierdzenia pokazu od Japończyków.

Znana i wiarygodna informatorka, Navtra, podzieliła się jednak ciekawymi doniesieniami. Według jej informacji, PlayStation ma zorganizować konferencję w ciągu paru tygodni od teraz. Navtra zaznacza jednak, że terminarz Sony mógł ulec zmianie, choć ciężko to potwierdzić lub temu zaprzeczyć.

Navtra to autorka wielu ostatecznie potwierdzonych przecieków. Ten najświeższy z nich dotyczy ujawnienia Stranger of Paradise Final Fantasy Origin na parę tygodni przed pierwszym pokazem gry. Dodatkowo insiderka potwierdziła parę miesięcy temu istnienie Death Stranding: Director’s Cut, które ujrzeliśmy dopiero w zeszłym tygodniu. Wieści o pokazie Sony to nadal plotki, ale są bardzo wiarygodne.

Za nieodległym terminem konferencji świadczy jeszcze jedna sprawa. Przy okazji ujawnienia nowej wersji Death Stranding, Geoff Keighley potwierdził, że gra doczeka się pełnej prezentacji w ciągu paru tygodni. Biorąc pod uwagę, że rozszerzony tytuł ukaże się na PS5, możemy przypuścić, że zobaczymy go właśnie na pokazie Sony.

Póki co musimy poczekać na informacje od samego wydawcy. Osobiście wątpię, aby PlayStation odpuściło sobie prezentację w okolicach E3. PS5 pilnie potrzebuje zapowiedzi nowych gier, bo aktualnie pod tym względem zostało mocno w tyle za Xbox Series.