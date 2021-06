Nowe informacje o Dying Light 2. Smutna historia głównego bohatera

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Podczas konferencji E3 2021 jeden z głównych deweloperów Dying Light 2 przybliżył nam kolejne szczegóły na temat świata gry. Okazuje się, że na naszego bohatera ogromny wpływ miały wydarzenia z jego młodości.

Główny bohater, Aiden Caldwell, wraz ze swoją siostrą byli poddawani w przeszłości niebezpiecznym eksperymentom. Niestety, dwójkę bardzo szybko rozdzielono, co miało ogromny wpływ na ukształtowanie się naszej postaci. Nie zdziwię się, jeżeli w związku z tym niejednokrotnie spotkamy się z niezwykle trudnymi decyzjami, które będą wystawiały na próbę naszą moralność.

Na sam koniec powyższego wideo możemy zobaczyć ponownie zawartość bonusową, którą zdobędziemy za złożenie pre-orderu gry. Jak widać mamy tu do czynienia ze specjalnymi skórkami do postaci, broni i do paralotni. Te prezentują się naprawdę dobrze. Zobaczcie sami:

Przypomnijmy, że twórcy przewidzieli premierę gry na 7 grudnia 2021 roku. Dying Light 2 Stay Human zmierza na PC, Xbox One, Xbox Series X|S, PS4 i PS5. Jak widać, końcówka roku będzie miała naprawdę silny tytuł, który powinien trafić do ogromnej ilości graczy. Szczerze mówiąc, nie mogę się już doczekać, aż zagram, ponieważ dotychczasowe informacje są naprawdę interesujące. Co sądzicie na temat tego dzieła Techlandu?