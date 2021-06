Wygraj konsolę PlayStation 5 lub FIFA Points. Sony rzuca wyzwanie graczom

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

PlayStation organizuje konkurs dla swoich fanów. Jeśli zaangażujecie się w wydarzenie, możecie wygrać konsolę PlayStation 5 lub FIFA Points.

Dopiero co zakończyły się Days of Play 2021, a Sony już prezentuje graczom kolejne wydarzenie z nagrodami. Tym razem poza wirtualnymi gadżetami i bonusami będzie można wygrać PlayStation 5.

Jeśli gracie w FIFA 21, możecie wziąć udział w evencie Summer of Footbal. Konkurs polega na zaangażowaniu się w cztery wyzwania, które zakończy pytanie finałowe. Gracze, którym uda się ukończyć wszystkie wyzwania zostaną zaproszeni do finału. Spośród odpowiedzi zostanie wybrana jedna, a jej autor otrzyma PS5. Dodatkowo za każde ukończone wyzwanie dostaniecie piłkarski awatar, a na wybranego szczęśliwca czeka 1050 FIFA Points. Do zabawy zalogujecie się w tym miejscu.

Pierwszym wyzwaniem jest zdobycie trofeum Koniec opowieści. Aby je zgarnąć, musicie ukończyć tryb fabularny Volta. Jeśli jednak udało Wam się odblokować już wszystkie trofea, awatary pojawią się na Waszych kontach automatycznie.

Kalendarz wyzwań od PlayStation:

Wyzwanie 1 – Zdobądź trofeum Koniec opowieści: 11 czerwca 2021 r. – 20 czerwca 2021 r.

Wyzwanie 2 – 21 czerwca 2021 r. – 27 czerwca 2021 r.

Wyzwanie 3 – 28 czerwca 2021 r. – 4 lipca 2021 r.

Wyzwanie 4 – 5 lipca 2021 r. – 11 lipca 2021 r.

Pytanie finałowe – 12 lipca 2021 r. – 18 lipca 2021 r.

Zdecydowanie jest o co walczyć. Jeśli gracie w FIFA 21, warto spróbować swoich sił w Summer of Football.