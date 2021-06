Gracze śmiali się z mema o Xbox Series X, a teraz Microsoft na tym zarobi

Jednym z największych zaskoczeń tegorocznej edycji E3 jest pokazanie mini lodówki Xbox. Ta pierwotnie była żartem prima aprilisowym Microsoftu, jednakże oficjalnie zostanie wydana do sprzedaży.

Choć wspomniane pokazy największych growych wydawców jeszcze trwają, to bez wątpienia możemy mówić o jednych z najdziwniejszych prezentacji w historii gier wideo. Microsoft na sam koniec swojej prezentacji pokazał swego rodzaju wisienkę na torcie tych wszystkich nietypowych nowości, czyli mini lodówkę w kształcie Xbox Series X. Zobaczcie sami, jak ten gamingowy gadżet wygląda:

Warto wspomnieć, że powyższy sprzęt oprócz zielonego podświetlenia zaoferuje pojemność aż 12 puszek napojów. W związku z tym nie powinno szybko dojść do sytuacji, gdy zabraknie nam schłodzonego picia, które schłodzi nas w upalne dni i nie tylko. Zastanawia mnie forma zasilania, ale myślę, że nie będzie to jednak przy pomocy przewodu USB.

Niestety, muszę rozczarować wszystkich chcących zakupić tę mini lodówkę w kształcie nowego Xboxa. Ten niezwykle ekskluzywny must buy każdego zapalonego gracza obecnie będzie w sprzedaży jedynie w USA. Nie znamy jeszcze oficjalnej ceny, jednakże wiemy już co nieco na temat premiery. Ta odbędzie się już w te wakacje, dlatego nie pozostało dużo czasu na nazbieranie funduszy. Myślę, że tanio nie będzie, doliczając do całości koszty sprowadzenia zamówienia do Polski. Szczerze? Kupiłbym i dopisuję już ten zakup do mojej listy. A Wam się podoba? Też zamawiacie?