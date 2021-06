Just Cause robi sobie przerwę. Twórcy serii prezentują Contraband

Avalanche Studios wysyła markę Just Cause na wakacje. Znany zespół zaprezentował osadzone w latach 70-tych Contraband.

E3 2021 przyniosło nam kolejną, miłą niespodziankę. Twórcy serii Just Cause wysyłają markę wraz z Rico Rodriguezem na odpoczynek. Zamiast Just Cause 5 otrzymamy Contraband. Avalance rozwija grę we współpracy z Microsoftem i póki co nie poznaliśmy nawet roku premiery. Wiemy natomiast, że produkcja trafi wraz z wieloma innymi grami do Xbox Game Pass i będzie dostępna na PC oraz Xbox Series.

O rozgrywce również póki co wiemy dość niewiele. Twórcy opisują nowy tytuł jako kooperacyjną grę o szmuglerach. Osadzono ją w alternatywnych latach 70-tych w lokacji nazwanej Bayan. Konkretów na razie brakuje, ale przypuszczam, że będzie to gra nieco w stylu Just Cause.

Zwiastun również zdradza kilka ciekawostek. Jak nietrudno się domyślić, będzie to gra z otwartym światem. Dodatkowo widać, że raczej nie będzie tu mowy o przesadnej powadze. Pokazany na trailerze plan nieokreślonej akcji wskazuje też, że gracze raczej będą musieli współpracować przeciwko sztucznej inteligencji, a nie żywym przeciwnikom online.

Niestety, na razie tyle informacji musi nam wystarczyć. Kolejne zapowiedzi ujrzą światło dzienne w nadchodzących miesiącach. Nieujawnienie roku premiery i choćby zajawki rozgrywki jasno daje do zrozumienia, że Contraband jest na raczej wczesnym etapie produkcji.

Poniżej znajdziecie zwiastun gry, który wprowadza w klimat świata przedstawionego.