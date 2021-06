Pioner – nowy gameplay. MMO jak ze świata STALKER-a jednak z wyborami

Podczas pokazu PC Gaming Show E3 2021 zaprezentowano nam kolejny materiał z rozgrywki ze zbliżającego się MMO RPG Pioner. Produkcją zajmują się rosyjscy deweloperzy z GFGames i jak dowiedzieliśmy się, będziemy mieli w niej sporo decyzji do podjęcia.

Niedawno mieliśmy okazję zapoznać Was z pierwszym gameplayem wprost z omawianego w artykule tytułu. Nie musieliśmy długo czekać na kolejny materiał pokazujący realia tego nietypowego świata. Zobaczcie sami, jak prezentuje się rozgrywka, a uwierzcie mi, że wygląda tylko coraz lepiej:

Jak widać powyżej, w grze natrafimy na sytuacje, gdzie będziemy musieli zdecydować o wyborze podjętej przez nas akcji. Cieszy mnie ten fakt, jednakże jestem ciekaw, jak to będzie się miało do wyborów innych graczy. Moim zdaniem bardzo dobrym pomysłem byłoby, gdyby miało to jednak wpływ także na historie dziejącą się np. u naszych znajomych. Czy tak będzie? Nie wiadomo i szczerze mówiąc, wątpię w to. Mam nadzieję, że się jednak pozytywnie zaskoczę.

Mimo to, Pioner prezentuje się naprawdę dobrze i nie mówię tylko o walorach wizualnych tej produkcji. Nie mogę się już doczekać na premierę. Niestety, na ten moment nie wiemy nic na jej temat oprócz tego, że odbędzie się jedynie na PC. Wam też podobają się dotychczasowe materiały z gry? Pochwalcie się w komentarzach.