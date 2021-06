Mapa TES VI w trailerze Starfield? Oto porównanie znaleziska z terenem Tamriel

W ten weekend Bethesda zaprezentowała nareszcie pierwszy trailer do Starfield, które jest w produkcji już wiele lat. Gracze wychwycili nieregularny kształt, który mógłby być konturem mapy z TES VI.

Wczoraj wieczorem mogliśmy zobaczyć nareszcie pierwszy zwiastun długo wyczekiwanej gry Bethesdy. Choć o Starfield nie wiemy jeszcze za dużo, zdecydowanie znamy o nim więcej informacji względem zapowiedzianego TES VI. Jak się okazuje, twórcy najpewniej ukryli we wspomnianym trailerze wskazówkę dotyczącą regionu w następcy Skyrima. Zobaczcie, jak wygląda odprysk farby kokpitu statku:

Bez wątpienia wydaje się on bardzo charakterystyczny. Rzekłbym nawet, że jego kontur sprawia, że możemy tutaj mieć do czynienia z autentyczną mapą z następcy Skyrima. Ta z powyższej grafiki zresztą bardzo pokrywa się z regionem Hamerfell i High Rock z kontynentu Tamriel. Warto wspomnieć, że o tym rejonie już wcześniej się spekulowało. Poniżej zamieszczam wycinek świata z TES Online, który przedstawia wspomniane lokacje:

Cóż, podobieństwo jest, natomiast nie mamy tutaj do czynienia z kopią 1:1. Bardzo możliwe, że wydarzenia w uniwersum The Elder Scrolls byłyby w stanie jakoś wytłumaczyć te ewentualne zmiany geograficzne tego świata fantasy. Co sądzicie? Czy według Was to rzeczywiście wskazówka od twórców, czy raczej nieistotny szczegół z trailera Starfield? Moim zdaniem jednak to pierwsze, ale czas pokaże, czy mam w tym przypadku rację.