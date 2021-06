Gry z pierwszego PlayStation i PS2 na PS5. Sony mówi wprost, dlaczego „NIE”

Jim Ryan potwierdził, czemu Sony nie zdecydowało się na wprowadzenie wstecznej kompatybilności z PSX i PS2. PlayStation ma inną taktykę dla swoich gier.

Wsteczna kompatybilność na PS5 to bardzo przyjemna nowość. Gracze mieli jednak nadzieję, że PlayStation pokusi się o rozwinięcie jej o wsparcie gier z PSX/PS1 i PS2. Tak się jednak nie stało i szef PlayStation, Jim Ryan, postanowił odnieść się do sprawy.

Ryan twierdzi, że firma musiała pójść na pewne kompromisy przy projektowaniu PS5. Wsparcie gier z PS4 było czymś, o co prosiło wielu graczy. Co więcej, Sony wolało wrzucić na PS5 inne przydatne nowości, które mają większy sens z punktu widzenia nowej generacji konsol. Ostatecznie ograniczenia producenta nie pozwoliły na zaimplementowanie wstecznej kompatybilności dla starych sprzętów.

To, co jest ważne do rozpoznania przy rozważaniu tej kwestii o projektowaniu nowej platformy, to fakt, że czas, zasoby inżynieryjne i pieniądze są ograniczone. Musisz podjąć ważne kompromisy w zakresie tego, co jest zawarte, a co nie.

– skomentował Jim Ryan dla Axios