Forza Horizon 5 w 4K na Xbox Series X, ale z jednym „ale”

Ray Tracing w Forza Horizon 5 będzie dostępny tylko w jednym trybie i to nie podczas prowadzenia samochodu. Dowiedzieliśmy się również o obsługiwanych rozdzielczościach i FPS-ach, które wygenerują dla nas konsole w tym tytule.

Jak możemy przeczytać na oficjalnej stronie Forza Horizon 5, niestety nowa produkcja będzie mogła rozczarować część graczy. Okazuje się, że tytuł wspiera technologię śledzenia promieni jedynie w trybie Forzavista. Dla niewtajemniczonych dopowiem, że jest to swego rodzaju wirtualny garaż, gdzie dowoli możemy zaglądać we wszelkie zakamarki naszych pojazdów. Nie będę ukrywał, że sam liczyłem na to, że chociaż ograniczone RT zawita do świata głównej gry. Przypomnijmy, że tym razem akcja będzie miała miejsce w Meksyku.

To nie koniec informacji na temat możliwości nowej odsłony Forzy. „Piątka” pozwoli wyświetlić obraz na Xbox Series X w 30 FPS i rozdzielczości 4K. Xbox Series S zachowa tę samą docelową ilość klatek na sekundę, jednakże wygeneruje je już tylko w Full HD. Twórcy poinformowali także o trybie „Performance Mode”, który będzie dążył do 60 FPS-ów. Bez wątpienia będzie się to liczyło z obniżeniem jakości detali lub dynamiczną rozdzielczością. To nie zostało jednak doprecyzowane. Warto wspomnieć, że gra oczywiście będzie korzystać z HDR, dlatego nie zabraknie miłych dla oka kolorów.

Cóż, niekoniecznie informacje zawarte w tym newsie należą do tych pozytywnych. Mimo to, gra prezentuje się naprawdę dobrze na ostatnich materiałach wideo, więc na miejscu fanów serii nie byłbym w złym nastroju. Jeżeli jednak oczekiwaliście na więcej, jestem w stanie zrozumieć Wasz zawód.