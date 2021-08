GTA VI? Rockstar milczy, a gracz musiał wykrzyczeć swoje niezadowolenie w TV

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Trzymanie w napięciu graczy oczekujących GTA VI trwa w najlepsze. Rockstar Games milczy, a fani serii tego nie wytrzymują. Doszło do tego, że jeden z sympatyków tego cyklu musiał to wykrzyczeć w telewizji.

Na YouTube żniwo popularności zbiera w ostatnim czasie poniższe nagranie. Zobaczycie kawałek niedawnej transmisji niemieckiego programu Schlag den Star, w którym doszło do nieprzewidzianego wydarzenia. Na scenę wdarł się młody mężczyzna, który najpewniej był widzem siedzącym w strefie publiczności. Zobaczcie sami, co takiego wykrzyczał do mikrofonu.

Celem gracza było upublicznienie na szeroką skalę jego zapytania o powstawanie szóstego GTA. Powiedizał on dosłownie „Gdzie do cholery jest GTA VI?”.

Zastanawiam się, czy przypadkiem nie można mówić o czymś ustawionym. Nie jestem fanem żadnych teorii spiskowych, aczkolwiek tego „niecodziennego gościa” słychać naprawdę dobrze. Ten przecież nie miał własnego zestawu słuchawkowego, jak pozostali na scenie. Być może sytuacja ma miejsce dzięki „magii montażu” i podgłośnieniu kwestii fana oczekującego GTA VI.

A Wy jakie macie zdanie? Też macie już dość tego całego czekania w napięciu?

W ostatnim czasie na Planecie Gracza pojawia się sporo artykułów na temat niepotwierdzonych informacji odnośnie kontynuacji cyklu Grand Theft Auto. Ostatni z nich nie napawa optymizmem w sprawie premiery. Więcej na ten temat przeczytacie w tym tekście.