Ponad 16 tysięcy złotych za statuetkę. Oto Dante z Devil May Cry 5

Capcom ogłosiło, że do przedsprzedaży trafiła statuetka z Devil May Cry 5. Za mierzącego ponad 100 cm Dantego, producent słono sobie liczy. Nie ma co się dziwić.

Japoński gigant ogłosił, że wystartowała przedsprzedaż ogromnej statuetki z gry Devil May Cry 5. Dlaczego ogromnej? Replika Dantego mierzy dokładnie 43 cale, a więc 109,22 cm. Dla porównania bohater w piątej odsłonie ma 183 cm wzrostu. Na zdjęciach całość prezentuje się doskonale. Widać dbałość o szczegóły, a także wysoką jakość wykonania. Cena? To 4,299 dolarów, a w przeliczeniu na naszą walutę ok. 16 647 tys. zł. Spora statuetka to spora cena. Ta ma zostać dostarczona między listopadem 2022 a styczniem 2023.

Produkcją statuetki zajmie się firma Prime 1. Oczywiście dostaniemy ogromny miecz Rebelion w skali 1/2, a także dwa pistolety Ebony & Ivory. Ponadto kostium został wykonany z syntetycznej skóry, dzięki czemu całość wiernie odwzorowuje rzeczywistego bohatera. Nie zabraknie także dwóch wymienialnych głów: silikonowej i poliestrowej.

Co ciekawe, włosy i broda są wykonane ze sztucznych włosów, z kolei skóra to silikon. Nie znamy wagi i dokładnych wymiarów statuetki (chociaż podstawa to 63 x 64 cm), gdyż jak twórcy napisali w opisie produktu: „Rozmiary i waga produktów są mierzone w momencie ich tworzenia i mogą różnić się do 10% od produktu”. Jeśli ktoś zdecydował się zamówić Dantego, to zdecydowanie będzie musiał zagospodarować sporo miejsca.

Nie wiem jak Wy, ale ta statuetka robi na mnie spore wrażenie. Jestem ciekaw, ile osób skusi się na zakup. Jeśli jesteście jedną z nich, to koniecznie dajcie znać!