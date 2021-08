Gracze CoD: Vanguard myśleli, że mają problem z oczami, a to wina alphy

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

W ostatnich dniach gracze PlayStation mieli przyjemność przetestować Call of Duty: Vanguard. Dla wielu z nich jednak nie można było mówić o przyjemnych doświadczeniach. Gra cierpi na poważny problem z widocznością przeciwników.

Na subreddicie CoD: Vanguard wielu użytkowników zgłasza sporą liczbę sytuacji, gdy nie byli w stanie zauważyć przeciwnika podczas ostatnich testów. Wiąże się to z kilkoma aspektami.

Po pierwsze sprawa dotyczy ciemnej palety kolorów, która sprawia, że przeciwnicy zlewają się z tłem. Niejednokrotnie zdarzało się alpha-testerom, że nie byli w stanie odróżnić swojego oponenta od ściany lub innego tła.

Po drugie winowajcą jest również kontur, który otacza wrogo nastawionych graczy. Ten również jest słabo widoczny, co tylko dodatkowo utrudnia.

Po trzecie w sytuacji, gdy otrzyma się obrażenia, ekran przyciemnia się na szaro. To tym bardziej uprzykrza grę poprzez ograniczenie palety kolorów. Pomysł w mojej opinii wydaje się ciekawy, ale w praktyce sprawdza się niesamowicie źle.

Co ciekawe, nie zabrakło też jednego błędu powiązanego z wyświetlaniem nicków. Te są widoczne często nawet w kłębach dymu, co pozwala strzelać prawie „na ślepo” i tym samym trafiać rywali w sytuacjach, gdy nie powinno to być możliwe.

Mam osobiście nadzieję, że to tylko kwestia trybu alpha i deweloperzy odpowiedzialni za Call of Duty: Vanguard w pełnej wersji gry zaoferują o wiele lepszą widoczność. Wcale nie zostało tak dużo czasu. Debiut tego tytułu zaplanowany jest na 5 listopada 2021 roku.

W ostatnim czasie pisałem o innym błędzie związanym ze słabą widocznością graczy w innej grze z cyklu Call of Duty. Tak słabą, że aż byli niewidzialni. Więcej na ten temat możecie przeczytać w tym artykule.