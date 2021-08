Dom z papieru i Watch Dogs: Legion łączą siły. Nowa misja i skórki za darmo

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Jesteście fanami serialu Dom z papieru i jednocześnie posiadaczami Watch Dogs: Legion? Tak? To świetnie się składa, bo dziś do wymienionej gry dodano nową zawartość nawiązującą do przygód Rio, Tokyo i reszty ferajny.

W WD: L znajdziecie odpowiednio nową misję oraz specjalną skórkę dla zrekrutowanych mieszkańców Londynu. Wspomniane skiny odblokujecie dopiero po przejściu samego zadania, jednakże nie wiąże się to z żadnymi dodatkowymi opłatami – omawiane w tekście nowości są kompletnie za darmo.

Rzućcie okiem na krótki zwiastun, który dziś udostępniono w sieci. Ah, to pamiętne Bella Ciao w tle. Nie powiem, ktoś się nieźle spisał przy montowaniu poniższego wideo.

Cała inicjatywa oczywiście ma na cel promowanie marki Dom z papieru ze względu na zbliżający się 5. sezon tego serialu. Niestety, ten został podzielony na dwie części. Druga zadebiutuje dopiero na początku grudnia bieżącego roku. Pierwsza na szczęście pojawi się na Netflixie 3 września. Nie wiem, jak Wy, ale ja nie mogę się już doczekać, by ponownie zobaczyć moich ulubionych bohaterów w akcji. To oczywiście nie koniec premier na tej platformie. Mój ostatni artykuł z kompletną listą wrześniowych hitów znajdziecie w tym miejscu.