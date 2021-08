Nowe gry na PS4 i PS5 w tym tygodniu. Polski horror z Krakowa i „średniowieczne GTA”

Zastanawiacie się, jakie nowe gry na konsolach PlayStation czekają na Was w tym tygodniu? Poniżej znajdziecie najciekawsze produkcje, które już niebawem zadebiutują w PS Store.

Już jutro (31 sierpnia) w sklepie PlayStation pojawi się Rustler (PS4/PS5), czyli połączenie pierwszych GTA ze średniowiecznym klimatem. Wciel się chłopka-gangusa i siej wokół wszelkie zniszczenie. Wcześniej tytuł zadebiutował w early accessie na Steamie i o tej wersji mogliście już wcześniej przeczytać w jednym z naszych artykułów.

Od 2 września będzie można zakupić WRC 10 (PS4, PS5), czyli kolejną już odsłonę tych kultowych wyścigów. Z okazji 20-lecia serii dodano nowy tryb historyczny, który uwzględnia najważniejsze wydarzenia na przestrzeni 50 lat samego WRC. Nic, tylko siąść za kierownicę i jechać!

Również od 2 września do PS Store trafi Kitaria Fables (PS4, PS5). To przygodowy tytuł RPG z ze zwierzęto-podobnymi istotami, który powinien przypaść do gustu szczególnie najmłodszym graczom. Do dyspozycji jest nawet co-op. W tej produkcji nie zabraknie walki, rozbudowywania własnego domostwa i wypełniania zleconych zadań.

Po wielu miesiącach oczekiwania na PS5 pojawi się nareszcie polskie The Medium. Debiut na tym sprzęcie odbędzie się 3 września 2021 roku. To nietypowy horror polskiego studia Bloober Team, który pozwoli Wam wcielić się w tytułową bohaterkę z nadnaturalnymi zdolnościami. W tym przygodowym horrorze niejeden raz zjeży się Wam włos na rękach. Ciekawą mechaniką jest prowadzenie narracji w dwóch różnych rzeczywistościach jednocześnie.

Tego samego dnia zadebiutują również dwie sportowy gry, obie w wersjach na PS4. Czy mamy na sali fanów golfa lub boksu? Jeśli tak, to bardzo dobrze się składa, ponieważ już niebawem będziecie mogli zakupić Big Rumble Boxing: Creed Champions oraz Golf Club Wasteland.

Oczywiście są to tylko najciekawsze, nowe gry na konsole PlayStation. Jeśli jesteście zainteresowani też nadchodzącymi grami na pozostałe sprzęty, zajrzyjcie do tego artykułu.