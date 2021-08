Deweloperzy, tworząc gry wideo, często napotykają niespodziewane sytuacje. Coś takiego przytrafiło się jednemu z twórców My Friendly Neighborhood.

Kilka dni temu na Twitterze Johna Szymanskiego pojawił poniższy wpis. W jego treści znajdziecie wręcz przerażające wideo, które wygląda jak wprost wyjęte z koszmaru. Rzućcie okiem na tę przerażającą scenę:

Something terrifying happened to me during development today. Think this might need to go into the game somewhere.



Wishlist for puppets! https://t.co/DcIaV6nwrA 🙂#screenshotsaturday pic.twitter.com/Mzs5A6i84n — John Szymanski, Ducky Dev (@Ducky_Szymanski) August 28, 2021

Jeśli nie do końca wiecie, co takiego się wydarzyło na tym nagraniu, to już spieszę z odpowiedzią. Deweloper postanowił stworzyć kilkanaście obiektów przeciwnika w jednym miejscu. Ze względu na to, że wszystkie kopie miały te same współrzędne, początkowo wyglądało to, jakby pojawił się tylko jeden NPC. Po strzeleniu w grupkę doszło do rozprzestrzeniania Ernie-podobnych bohaterów po całej najbliższej okolicy.

Całość wygląda przerażająco, a na domiar tego samo My Friendly Neighborhood jest grą survival horror. Myślę jednak, że Szymanski pewnie nie spodziewał się takiej sytuacji. Co ciekawe, twórca powiedział, że zamierza dodać podobny efekt do samej produkcji, jednak będzie on bardziej kontrolowany – informuje Kotaku.

