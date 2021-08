Czy to konsola? Czy to telefon? Tak i tak. Pamiętacie PlayStation Phone?

W tym roku obchodzimy 10-lecie telefonu Sony Xperia Phone. To jeden z tych urodziwych konceptów, których czas nie oszczędził. Kiedyś uważany za cudo, dziś za technologiczną ciekawostkę.

Część z Was może kojarzyć tę uroczą pokrakę pod nazwą PlayStation Phone. Debiut tego telefonu w Polsce miał miejsce 26 kwietnia 2011 roku i u wielu osób, szczególnie najmłodszych, był spełnieniem marzeń. Poniżej możecie zobaczyć wideo twórcy z kanału Spawn Wave, który wyruszył na małą podróż w czasie, aby powspominać uroki tego hybrydowego urządzenia.

Czym tak naprawdę jest Sony Xperia Phone?

Sony Xperia Phone to coś pomiędzy telefonem komórkowym, a konsolą przenośną. Design przypomina PSP Go (PSP-N1000) w związku ze swoją rozsuwaną budową. Gracze mogli na tym sprzęcie uruchamiać wiele gier, a preinstalowanych wewnątrz było już kilka perełek na start. Mam na myśli Bruce Lee Dragon Warrior, FIFA 10, Star Batallion i The Sims 3. Jest też możliwość wgrywania innych tytułów, aczkolwiek urządzenie często było cenione za wygodne ogrywanie na nim gier z emulatorów.

Wszystko dzięki Androidowi na pokładzie w wersji 2.3. Wewnątrz można znaleźć 512 MB pamięci RAM oraz aż zawrotne 400 MB pamięci na własne dane. Jeśli ma się taki kaprys, można do smartfona włożyć kartę MicroSD o pojemności do 32 GB. Za moc obliczeniową urządzenia odpowiada Qualcomm MSM8655 (1 rdzeń, 1 GHz) wraz z układem GPU Adreno 205 (dochodzącym do nawet 1,4 GHz). Jak widać, dzisiaj PlayStation Phone nie dorasta teraźniejszym telefonom do pięt. Postęp technologiczny poszedł do przodu w zawrotnym tempie przez ostatnie 10 lat.

W ostatnim czasie pisałem jeszcze o innym urządzeniu, które jest w stanie uruchamiać gry z np. pierwszego PlayStation. Więcej na ten temat możecie przeczytać w tym artykule.

Warto wspomnieć, że to nie pierwszy raz w historii gier wideo, kiedy to duża firma podjęła się próby stworzenia konsoli przenośnej i telefonu w jednym. Jeszcze popularniejszym przykładem jest Nokia N-Gage, która zadebiutowała na polskim rynku w 2003 roku. Ta miała nawet dedykowane gry na kartridżach, co czyni jej bibliotekę gier pełną rarytasów.