Zapewne część z Was (a przynajmniej mam taką nadzieję) z wypiekami na twarzy czeka na kolejne ciekawostki w leadzie. Otóż dzisiaj uznałem, że żadnej nie dam. Za to, jak zresztą zawsze, otrzymacie sporo okazji i promocji. Taniutkie The Last of Us 2 na PS4 i PS5, telewizor SONY Bravia z HDMI 2.1 oraz przegląd pre-orderów nowego Saints Row. Ciekawostki będą jutro, więc koniecznie zaglądnijcie!

Nie jeden, a dwa linki do świetnej ceny The Last of Us 2

Kto jeszcze nie grał w The Last of Us 2, to teraz dostaje niezłą promocję na nadrobienie zaległości. Poniżej znajdziecie DWA linki do kupienia gry za 79zł. Tylko wspomnę, że gra miała premierę prawie rok temu. 🙂 Jeśli nie mieliście okazji przeczytać dzisiejszej ciekawostki o TLoU2, to przypominam. Jest o bobasie, a podobno ludzie lubią bobasy.

Telewizor SONY Bravia HDMI 2.1 w niższej cenie

Oprócz wszelakich gier proponujemy również okazje na sprzęt dla graczy oraz elektronikę Oczywiście telewizor to nie konsola, ale bez niego byłoby ciężko pograć (chyba, że się ma monitor albo rzutnik). Tym razem w promocji jest Sony Bravia HDMI 2.1 w sklepie Media Expert. Więcej szczegółów znajdziecie, a jakże, klasycznie w linku poniżej.

Komu pre-order Saints Row?

Choć najnowszy trailer Saints Row podzielił fanów, tak znajdą się tacy, którzy z chęcią zamówią grę przedpremierowo. Jeśli jesteście jednymi z nimi, to poniżej znajduje się link, dzięki któremu może złożyć zamówienie na najnowszą odsłonę SR. Do wyboru dwie edycje na różne platformy.

Jeśli wybrane przez nas promocje nie przypadły Wam do gustu, to poniżej znajdziecie masę innych dobrych okazji.

Wszystkie promocje – akcesoria gamingowe, gry, PS5, laptopy i więcej:

Dajcie znać, czy udało Wam się coś kupić!