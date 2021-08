Premiery gier obecnego tygodnia. 5 grubych nowości na długie godziny

Houston, mamy poważny problem. Czasu wolnego jak na lekarstwo, a nadchodzą nowe premiery gier na wrzesień 2021.

Wszyscy czekamy na Wiedźmina 4, God of War 2 lub hity ze stajni Naughty Dog, lecz w tej wyliczance nie można pomijać nowości, które mamy na wyciągnięcie ręki. Z premier na wrzesień 2021 będą zadowoleni fani wyścigów, RTS-ów, cRPG, a nawet thrillerów. Ale co ja Wam będę tutaj sprzedawać bajki – bierzcie się za lekturę!

Najlepsze premiery gier sierpień – wrzesień 2021 – przegląd tygodnia

Rustler

Platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX, Switch

Data premiery: 31 sierpnia

Producent: Jutsu Games

Wydawca: Games Operators

Może najsampierw odrobina humoru w średniowiecznych klimatach. W Rustler niemal to samo co w GTA – napady, rabunki, zabójstwa na zlecenie, walka z policją i wyścigi. Słowem gangsterskie życie, choć ukazane z perspektywy rzezimieszka z dawnych czasów. Dotychczas mogliśmy przetestować izometryczny sandbox w ramach early access na Steam, ale w końcu zobaczymy ją w pełnej krasie.

Pathfinder: Wrath of the Righteous

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 2 września

Producent: Owlcat Games

Wydawca: Owlcat Games

Klasyczna przygoda z elementami strategii powraca na salony PC. O ile Pathfinder: Kingmaker przypadł Wam do gustu, to również wsiąknięcie w niebezpośrednią kontynuację Wrath of the Righteous. Wiele elementów gry wskoczy na wyższy poziom. Pod względem grafiki będzie ładniej, a fabularnie jeszcze bardziej ekscytująco, bowiem otrzymamy rozbudowany system progresji bohatera. Jak głosi nowina, samodzielnie obierzemy dla siebie jedną z 3 ścieżek, gdzie każda oznacza inne specjalne umiejętności.

Total War Saga: Troy – Mythos

Platformy: PC – Steam

Data premiery: 2 września

Producent: Creative Assembly

Wydawca: SEGA

Już na dniach na Steam startuje wyjątkowe święto dla fanów RTS-ów. Nie dość, że w końcu będzie dostępna na tejże platformie Total War Saga: Troy (bo wcześniej tylko na Epicu), to dodatkowo równoczesny debiut zaliczy spory dodatek Mythos. A w nim nowe rodzaje kampanii oraz jednostki. Twórcy przygotowali klasyczną kampanię z realiami historycznymi oraz wersję mitologiczną, gdzie dodano takie atrakcje jak łapanie mitycznych stworzeń czy zmianę podstawowych jednostek na ich mniej ludzkie odpowiedniki.

WRC 10

Platformy: PC, PS4, PS5, XONE, XSX

Data premiery: 2 września

Producent: Kylotonn / KT Racing

Wydawca: Nacon / Bigben Interactive

Czy Wasza kierownica od dawna kurzy się na biurku, czekając na wymagające gry wyścigowe? No to zerknijcie na trailer WRC 10 i zacznijcie czyścić sprzęt, bo chyba warto będzie pograć. Kluczową cechą gry jest wysoki realizm, występujący w oprawie graficznej, udźwiękowieniu i przede wszystkim w gameplayu. Na 20. rocznice serii twórcy dodają coś ekstra, czyli nowy tryb historyczny – uwzględnia najważniejsze wydarzenia na przestrzeni 50 lat historii WRC.

The Medium

Platformy: PS5

Data premiery: 3 września

Producent: Bloober Team

Wydawca: Bloober Team

Wiem, żadna nowość z tego The Medium, bo od stycznia 2021 można grę polskiego studia sprawdzić na większości platform. Acz mowa tym razem o wersji na PS5. Podobno jest odrobinę ładniejsza od pierwszego wydania i miejmy nadzieję, że odpowiednio zoptymalizowana na wyższych rozdzielczościach. Psychologiczny horror będzie z pewnością interesujący dla miłośników serii Silent Hill, thrillerów i gier przygodowych.