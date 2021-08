Humankind a wsparcie modów. Twórcy zapowiadają narzędzia i darmową zawartość

Twórcy Humankind zapowiedzieli, że wkrótce doczekamy się wsparcia modów. Dodatkowo przygotowana zostanie specjalna zawartość.

Deweloperzy z Amplitude Studios wydali bardzo, ale to bardzo udaną strategię. Premiera Humankind już za nami, ale to nie koniec wspierania gry. Co to, to nie. Twórcy obiecywali zastrzyk popremierowej zawartości i zapewne już szykują aktualizacje lub dodatki.

Wsparcie po premierze to jedno, ale nie zapominajmy, że wśród obietnic znalazło się też udostępnienie narzędzi moderskich. Te do teraz nie trafiły do gry, ale rzekomo nie poczekamy już bardzo długo.

Amplitude obiecuje, że dostarczy narzędzia w ręce graczy tak szybko, jak będzie to możliwe. Dodatkowo przypomniano, że powstaje również specjalny mod od deweloperów, który pokaże potencjał narzędzi. Niestety, moderzy na razie będą musieli korzystać z dość ograniczonych zasobów. Narzędzia będą rozwijane w kolejnych aktualizacjach.

Wciąż pracujemy nad narzędziami moderskimi i modem Day 1, jednak najpierw skupiamy się na narzędziach moderskich, aby jak najszybciej oddać w Wasze ręce pierwszą wersję tych narzędzi i umożliwić Wam tworzenie własnych modów. To pierwsze wydanie będzie miało bardziej ograniczone możliwości niż to, które chcielibyśmy osiągnąć, ale mamy nadzieję, że będziemy w stanie dostarczyć to (większe możliwości – red. ) razem z jedną z nadchodzących łatek. – napisali twórcy gry na blogu

Na mody do Humankind nie poczekamy więc bardzo długo. Jeśli jesteście spragnieni niestandardowej zawartości, pamiętajcie również, że w grze jest dostępny edytor map. Może nie zmienia on gry nie do poznania, ale stanowi przyjemne urozmaicenie.