Nowe wieści o pokazie gier PlayStation. Nie tylko przeciek, ale też sugestia Kojimy

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

W sieci pojawiły się nowe doniesienia o kolejnym pokazie gier PlayStation. O prezentacji nowości wypowiedział się informator, a drobną wskazówkę pozostawił sam Hideo Kojima.

Sony ostatnio podejrzanie milczy. Co prawda podzieliło się paroma informacjami na tegorocznych targach Gamescom, ale posiadacze konsol Niebieskich mają prawo czuć się nieco zaniedbani po względem świeżych wieści. Od paru miesięcy mówi się o wielkim pokazie nowych gier od tego wydawcy. Co więcej, samo Sony zapowiadało, że jeszcze w lecie poznamy kolejne konkrety o nowym God of War i PS VR 2. Na razie obyło się bez wyczekiwanych ogłoszeń.

Teraz o pokazie gier PlayStation wypowiedział się informator NateTheHate w trakcie podcastu SpawnWave. Według jego informacji, prezentacja Sony ma odbyć się w ciągu najbliższych tygodni. Kiedy konkretnie? Tego jeszcze nie wiemy.

Dodatkowo drobną wskazówkę mógł zostawić Hideo Kojima. Reżyser wspomniał, że premierowy zwiastun Death Stranding Director’s Cut może zostać zaprezentowany jeszcze na początku września. Pokrywałoby się to z doniesieniami o nieodległej dacie pokazu Sony.

Skończyłem podmienianie nagrań! Miks dźwięku skończony! Reszta zostanie wysłana do zainteresowanych stron w celu ponownego sprawdzenia. Być może ostatni zwiastun (Death Stranding Director’s Cut – red. ) zostanie wypuszczony na początku września? – napisał Hideo Kojima na Twitterze

Według mnie wrzesień to idealny termin, aby Sony pochwaliło się nowościami. Xbox przeprowadził w ciągu ostatnich miesięcy parę sporych pokazów, na których zobaczyliśmy ogrom nowych gier. Sony niczym wielkim nas nie zaskoczyło, a nowości ogłaszano w formie wpisów na blogu. Jeśli Niebiescy chcą dogonić konkurencję, powinni się spieszyć.