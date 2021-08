Nie chcesz nie grać w Skyrima? Już nie-nie możesz

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co drugi weekend student game designu.

Niedawno do sieci wyszła modyfikacja NoSkyrim, która bardzo szybko została ściągnięta z internetu. Twórca fanowskiego rozszerzenia walczy o jej przywrócenie.

Można naprawdę dziś mówić o bardzo dziwacznej sytuacji. Wszystko rozchodzi się wokól moda, którego jedynym zadaniem jest uniemożliwienie uruchomienia gry. Sam twórca, ThatLittleCommie, stworzył go z myślą o graczach, którzy nie mogą się oderwać od piątych Scrollsów. Wcześniej udostępnił swoje dzieło na NexusMods, czyli popularnej stronie z modyfikacjami do najróżniejszych growych tworów. Niestety, szybko NoSkyrim został ściągnięty przez moderację z dość oczywistego powodu.

Sprawa dotyczy tego, że jest to oczywiście modyfikacja uniemożliwiająca jakąkolwiek rozgrywkę. Mimo to, jej twórca nie ma zamiaru poddać się i chce, aby jego dzieło mogło być rozpowszechniane w łatwy i przystępny sposób. ThatLittleCommie założył już wątek na Reddicie o nazwie SaveNoSkyrim, co ma na celu zwiększenie rozgłosu o tym nieoczekiwanym wydarzeniu.

Jeśli chcecie zakończyć swoje dalsze przygody ze Skyrimem, dalej jest taka możliwość i nie mam na myśli po prostu odinstalowania produkcji. NoSkyrim udostępniono na LoversLab, co jednak dla wielu może być małym utrudnieniem ze względu na przyzwyczajenia do korzystania z NexusMods. Uwaga, jest to strona, gdzie znajdziecie też sporo treści nieprzeznaczonych dla najmłodszych.

Nie będę ukrywał, że mam dość mieszane odczucia wobec omawianego w tekście „fanowskiego rozszerzenia”. Uważam, że nie stwarza ona żadnego zagrożenia, dlatego dziwię się, że NexusMods nie pozwoliło na jego dalsze udostępnianie. Z drugiej strony raczej założeniem modów nie jest blokowanie możliwości rozpoczęcia rozgrywki.

