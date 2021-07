DoGRYwka – absurdy w Jackass 4, płatne DLC do eFootball i tajemnica aktualizacji Far Cry 5

Niespodziewanie wyszła nowa aktualizacja do Far Cry 5, której Ubisoft wcześniej nie zapowiadał. Na liście zmian znalazł się punkt, nad którym gracze mocno spekulują. Jaki to może mieć związek z Far Cry 6?

Konami poinformowało na temat braku darmowego trybu Master League w eFootball. Może to budzić kontrowersje, ponieważ tytuł jest zapowiadany jako F2P. Niestety, okazuje się, że za zawartość, która była standardem w serii PES, będzie trzeba zapłacić.

Do sieci trafił też nowy zwiastun czwartego filmu z Jackass w roli głównej. Nie zabrakło kuriozalnych i absurdalnych wygłupów, z których słyną poprzednie części tego cyklu. To tylko kilka najciekawszych wiadomości ze świata popkultury, dlatego sprawdźcie, czy czegoś przypadkiem nie ominęliście.