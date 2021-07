Cicha aktualizacja Far Cry 5 i nikt nie wie o co chodzi. Burza przed Far Cry 6?

Do Far Cry 5 nieoczekiwanie wyszedł patch, który wprowadza kilka pomniejszych zmian. Okazuje się, że grę przygotowano na specjalny dostęp do wyzwań i wydarzeń, którym najpewniej twórcy chcą promować zbliżające się Far Cry 6.

Sama aktualizacja 1.16 waży około 7 GB i wprowadza głównie poprawki znanych błędów. Warto jednak też zwrócić fakt na jeden z poniższych punktów, który sugeruje dodanie w najbliższym czasie nowej zawartości. W sieci spekuluje się, że Ubisoft przy pomocy Far Cry 5 miałby promować sequel tej produkcji, który zadebiutuje już 7 października 2021 roku.

Pełna lista zmian i nowości w aktualizacji 1.16 do Far Cry 5:

Trial mode jest teraz dostępny dla wydarzeń i promocji.

Usunięto problemy z łącznością na konsolach.

Dodano usprawnienia wydajności.

Dodano ogólne poprawki stabilności.

Ogólne usprawnienia rozgrywki.

Inne drobne poprawki.

W chwili pisania tego artykułu nie byliśmy w stanie jeszcze pobrać update’u na dysk. Być może w pewnych częściach świata umożliwiono pobranie go szybciej, ale niebawem powinien trafić i w nasze ręce. Jesteśmy ciekawi, jaka i czy nowa zawartość zawita już niebawem dzięki nowince z tego patcha. Czy antagonista „szóstki” przewinie się jeszcze przez „piątkę”? Cóż, czas pokaże, ale jeśli będziemy coś o tym wiedzieli, to postaramy się Was o tym jak najszybciej poinformować.

Macie może jakiś pomysł, co takiego Ubisoft kombinuje z piątym Far Cry’iem? Pochwalcie się w komentarzach, a może wspólnie do czegoś dojdziemy.

[Źródło: Update Crazy, Attack of the Fanboy, Twisted Voxel]