Ruszysz w Assassin’s Creed Valhalla na Oblężenie Paryża? Zobacz trofea, jakie na Ciebie czekają

Do sieci trafiła lista trofeów, które wprowadzi ze sobą DLC do Assassin’s Creed Valhalla o nazwie Oblężenie Paryża. Nie jest ich za dużo, ale mogą nakierować graczy na treść fabuły rozszerzenia.

Samych nowych „trofek” do zdobycia jest zaledwie 9, jednakże jest to dokładnie tyle samo, co dodawał Gniew Druidów. Poniżej możecie znaleźć pełną listę z polskimi opisami:

Do What Is Right (srebro) – Ukończ kampanię Oblężenie Paryża.

Know What Is Right (srebro) – Ukończ wszystkie terytoria we Francji .

We Nobles Three (srebro) – Pokonaj wszystkich trzech szlachciców frankijskich.

Vive la Résistance (srebro) – Osiągnij maksymalną niesławę w misjach Rebelii.

Future Past (brąz) – Wejdź do Biura Asasynów we Francji.

Bad Bull (brąz) – Pokonaj bossa Upiora Aurocha.

Vendange (brąz) – Zabij wroga kosą, mając na sobie pełny zestaw zbroi Żniwiarza.

Pat the Cats (brąz) – Pogłaskaj wszystkie koty w Evreux.

Lèse-majesté (brąz) – Ukończ 10 misji Rebeliantów.

Szczególnie przypadł mi do gustu przedostatni wpis z powyższego zestawienia. Twórcy gier w ostatnim czasie tak często dorzucają opcję głaskania zwierząt, że nawet ta czynność stała się swego rodzaju growym memem. Nie zabraknie tej mechaniki np. w innej grze Ubisoftu – Far Cry 6. Podobna sytuacja spotkała Iki Island z Ghost of Tsushima Director’s Cut, o czym więcej możecie przeczytać tutaj.

Planujecie zebrać wszystkie powyższe „trofki” z dodatku do Assassin’s Creed Valhalla? Założę się, że wśród naszych Czytelników znajdzie się wielu takich śmiałków.

[Źródło: PSN Profiles]