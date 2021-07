Jackass powraca. Absurd i kuriozalne wyzwania w trailerze czwartej części

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

W sieci pojawił się nowy trailer Jackass 4/Jackass Forever. Grupa zwariowanych entuzjastów już za kilka miesięcy powróci, by zmierzyć się w kolejnych wyzwaniach oraz robić sobie wzajemnie psikusy.

O Jackass można mieć różne zdanie. Dla jednych reprezentują oni humor najwyższych lotów, dla innych po prostu prymitywny. Niejednokrotnie ci hardcorowcy ryzykowali życiem, aby wywołać uśmiech na twarzach swojej widowni. Jak widać po poniższym zwiastunie, forma się nie zmieniła i czeka nas jeszcze więcej tego samego!

Paramount przewidziało premierę Jackass 4 na 22 października 2021 roku. W związku z tym będzie trzeba poczekać jeszcze kilka miesięcy, ale to dobra okazja by w międzyczasie ewentualnie nadrobić poprzednie zmagania Jackassów. Choć swego czasu wcześniejsze filmy z tej serii były dostępne na platformie Netflix, obecnie znajdziecie tam tylko Jackass: Bezwstydny Dziadek.

Może nie wiecie tego, ale Jackass Forever powstaje już od naprawdę długiego czasu. Przyczyniło się do tego kilka rzeczy, np. po pierwszych dwóch dniach nagrywek Steve-O jak i Johnny Knoxville trafili do szpitala, o czym więcej przeczytacie w tym artykule. Później nastały czasy pandemii, co dodatkowo pokrzyżowało wytwórni plany. Na szczęście po powyższym nagraniu możemy sądzić, że prace są już na etapie wykończeniowym, dlatego nie powinniśmy spodziewać się ewentualnych przesunięć debiutu filmu.

Co sądzicie o Jackass i poprzednich materiałach tej grupy? Podobają się Wam, a może omijacie takie treści szerokim łukiem?