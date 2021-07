EA szykuje grę-niespodziankę. Czym może być nieogłoszone Project C?

EA może zapowiedzieć dziś nową, nieogłoszoną jeszcze grę. W jednej z sieci sklepów pojawił się produkt, który tymczasowo nazwano Project C.

Dziś odbędzie się konferencja EA Play Live, na której zobaczymy zapowiedzi nowych gier i aktualizacji słynnego wydawcy. Oczywiście sporą część pokazu zajmą te obecne już na rynku tytułu, ale z całą pewnością doczekamy się również ogłoszenia nowości.

Wskazuje na to między innymi pewna strona produktu na Amazonie. W sklepie pojawiła się karta tajemniczego Project C od Electronic Arts. Na stronie nie widzimy żadnych konkretnych informacji o grze, a sekcja daty premiery wskazuje termin 31 grudnia bieżącego roku. Jest to jednak z całą pewnością placeholder. Sugeruje to też fakt, że na stronie wersji z PlayStation 5 napisano, że w pudełku znajdziemy DVD ROM.

W sieci oczywiście pojawiła się już masa przypuszczeń. Gracze spekulują, że tytuł ten może nosić w rzeczywistości nazwę Project Clarke, a więc byłby to pojawiający się w przeciekach powrót Dead Space. To jednak jedna z tych mniej prawdopodobnych opcji.

Tą bardziej prawdopodobną jest jednak Project Cars. EA przejęło niedawno Codemasters, więc nie byłoby to wielkie zaskoczenie. Fakt powstawania kolejnej części wyścigowej serii nie jest żadną tajemnicą.

Jeden z użytkowników forum Reddit zwrócił też uwagę, że podobne karty produktów pojawiały się w tym roku wcześniej. Project A okazał się być Madden 22, a Project B nową odsłoną FIFA. Gracze podejrzewają, że Project C może być NHL 22. To chyba najbardziej rozczarowująca opcja, ale jest przy tym najbardziej prawdopodobna.

Wszystko stanie się jasne już dziś na konferencji Electronic Arts. Miejmy nadzieję, że Elektronicy mają w zanadrzu parę niespodzianek.