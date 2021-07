Rok i do kosza. Ubisoft zamyka serwery jednej ze swoich gier

Ubisoft oficjalnie zamyka serwery Tom Clancy’s Elite Squad. Niezbyt udany tytuł wydawcy był obecny na rynku tylko przez jeden rok.

Ubi zapowiedziało właśnie nową grę, ale przy okazji postanowiło wyłączyć inną swoją produkcję. Firma ogłasza, że 4 października zamknie serwery Tom Clancy’s Elite Squad. Jeśli macie ochotę, możecie grać aż do wyłączenia serwerów. Na stronie gry pojawiło się stosowne, emocjonalne ogłoszenie.

Z wielkim smutkiem ogłaszamy, że nie będziemy już wydawać nowej zawartości dla Elite Squad. Dzisiejsza aktualizacja będzie naszą ostatnią, a 4 października 2021 roku wyłączymy serwery.

Nie była to łatwa decyzja, ale po przeanalizowaniu wielu opcji z naszymi zespołami doszliśmy do wniosku, że nie da się tego dłużej utrzymać. Chcemy Was zapewnić, że naprawdę daliśmy z siebie wszystko, szczególnie przy tak dużych aktualizacjach jak Sezon 2, a praca z Wami, naszą pełną pasji społecznością, była naprawdę satysfakcjonującym doświadczeniem!