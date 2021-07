Nie martwmy się o fabułę serialu The Last of Us. Aktor podzielił się wrażeniami

Serial The Last of Us raczej nie rozczaruje pod względem opowiadanej historii. Jeden z członków obsady jest zachwycony scenariuszem.

Niedawno ogłoszono, że do obsady serialu TLoU od HBO dołączył Jeffrey Pierce, czyli aktor podkładający głos Tommy’emu z gry. Pierce zapoznał się już z paroma scenariuszami i najwyraźniej bardzo przypadły mu do gustu.

Aktor twierdzi, że historia jest niesamowita i sam serial nie ma szans się nie udać. Znalazło się również miejsce na pochwalenie oddania postaci Joela i Ellie.

Czytałem kilka scenariuszy i zapierają dech w piersiach. Każdy element tonu i struktury gry istnieje w scenariuszu, a potem jest go sto razy więcej, bo możesz zrobić o wiele więcej, to wszystko jest filmowe, nie jest w ogóle grą. Myślę, że to najlepsze scenariusze, jakie kiedykolwiek widziałem, jeśli chodzi o poziom szczegółów, poziom kompozycji, uchwycenia istoty Joela i Ellie, a także wszystkich innych postaci. To będzie fenomenalne. Świadomość, że uczestniczysz w tym, co nie może nie być doskonałe, to wspaniałe uczucie. – powiedział Jeffrey Pierce w podcaście To All The Films We Judged Before

Choć na słowa Pierce’a należy patrzeć z pewnym dystansem, i tak napawają optymizmem. Jeśli serial The Last of Us dobrze odda ducha gry i dołoży trochę od siebie, raczej będzie można uznać go za udaną adaptację. Niemniej z osądem zaczekajmy do premiery.