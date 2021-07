Gra inspirowana serią Silent Hill jednak pojawi się na last-genach

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Klimatyczne Tormented Souls jednak zawita na konsolach poprzedniej generacji. Twórcy zdecydowali się na przygotowanie portu gry.

Niedawno przybliżyliśmy Wam pewien ciekawy horror, który nawiązuje do klasyków gatunku. Twórcy zakładali wydanie Tormented Souls na PC, PS5, Xbox Series oraz Nintendo Switch i wycofali się przy tym z wypuszczenia gry na poprzednią generację konsol.

Teraz wydawca produkcji ogłosił, ze plany uległy zmianie. Gra pojawi się też na PlayStation 4 i Xbox One, co z pewnością ucieszy posiadaczy starszych konsol. Jeśli poszukujecie ciekawego horroru, jest to pozycja zdecydowanie warta Waszej uwagi.

Gra ma docelowo zadebiutować w tym roku, ale wciąż nie poznaliśmy daty premiery. Twórcy nadal doszlifowują swój produkt, ale przypuszczam, że na ogłoszenie terminu debiutu nie poczekamy już zbyt długo. Widzieliśmy już sporo materiałów z rozgrywki, więc koniec produkcji nie powinien być bardzo odległy. Miejmy jednak na uwadze, że plany mogą ulec zmiany i gra może natrafić na pewne opóźnienia.

A jeśli chcecie sprawdzić grę na własnej skórze, na jej stronie Steam znajdziecie całkowicie bezpłatną wersję demonstracyjną. Pobierzecie je w tym miejscu.