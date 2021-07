Dziś wieczorem start EA Play Live. Gdzie i kiedy oglądać oraz jakich gier się spodziewać?

EA Play Live startuje już dziś wieczorem. Przygotowaliśmy pigułkę niezbędnych informacji, które pomogą Wam przygotować się na pokaz.

Dziś o godzinie 19:00 czasu polskiego wystartuje konferencja Electronic Arts. Wydarzenie rozpocznie show wstępne, która potrwa przez około godzinę. Mniej więcej o 20:00 powinna rozpocząć się część główna.

Wielki wydawca zaprezentuje nowe, jak i te znane już wcześniej produkcje oraz aktualizacje do gier-usług. Spory pokaz obejrzymy na platformie YouTube i gorąco zachęcamy do oglądania wraz z nami poprzez zamieszczone poniżej okienko.

Gry na EA Play Live

Electronic Arts potwierdziło już, że na konferencji nie zobaczymy paru znanych marek. Mowa o Skate, Star Wars, Mass Effect, Dragon Age oraz Need for Speed. To pewne, że na evencie zabraknie jakichkolwiek informacji o produkcjach związanych z powyższymi markami. Jeśli któraś Was interesuje, nie nastawiajcie się na nowości.

Na pocieszenie możemy powiedzieć, że ujrzymy parę mocnych pewniaków. Na EA Play Live pojawi się Battlefield 2042 i to właśnie na tej konferencji ujrzymy po raz pierwszy tajemniczy, nieogłoszony jeszcze tryb gry. Oczywiście nie zabraknie gier sportowych, w tym FIFA 22. Co więcej, ujrzymy też tytuły niezależne ze stajni EA Originals.

Dodatkowo możemy liczyć na zapowiedź aktualizacji do sieciowych hitów od studiów EA. Apex Legends i Knockout City najpewniej zawitają na nasze ekrany, choć nie jest to nic w stu procentach pewnego.

Najciekawsze elementy rozkładu jazdy to te, które nie doczekały się jeszcze zapowiedzi i premiery. Od niedawna mówi się o wielkim powrocie Dead Space i jeśli mamy ujrzeć jego zapowiedź, to najpewniej stanie się to na tej konferencji. To jednak nadal niepotwierdzona informacja. Miejmy też na uwadze, że EA może mieć w zanadrzu pewne niespodzianki. Nie zdziwię się, jeśli na evencie ujrzymy nową grę spod skrzydeł Codemasters.

Jeśli nie macie czasu na oglądanie pokazu, śledźcie nasz dział newsów. Gdy EA zaprezentuje coś wartego Waszej uwagi, od razu Was o tym powiadomimy.