GRID Legends oficjalnie. Masa treści i jedna wielka niewiadoma [WIDEO]

Podczas EA PLAY Live zapowiedziano GRID Legends. To pierwszy gra z tej wyścigowej serii po przejęciu Codemasters przez Electronic Arts.

GRID Legends zapowiada się na produkcję pełną zawartości. Na poniższym trailerze możemy zobaczyć wiele różnych modeli samochodów, masę tras z przeróżnych zakątków świata i masę doświadczonych kierowców. Zobaczcie sami, jak to wszystko się świetnie prezentuje:

Premierę GRID Legends przewidziano dopiero na 2022 rok. Nie dowiedzieliśmy się na temat żadnych platform docelowych gry. Nie będę ukrywał, że graficznie zwiastun nie zrobił na mnie wrażenia i nie zdziwiłbym się, jeżeli twórcy gry zdecydują się stworzyć również wersję na urządzenia mobilne. Oczywiście w takim przypadku i tak trzeba będzie jeszcze minimalnie pogorszyć walory wizualne, ale wydaje mi się, że nie byłoby to sporym kosztem. Czy tak będzie? Poczekajmy na kolejne informacje.

Choć pokazano nam sporo, to sama mała ilość konkretów na temat rozwijanej przez „Mistrzów Kodu” trochę mnie niepokoi. Mimo wszystko, po prostu dowiedzieliśmy się o kolejnej ścigałce z serii GRID. Nie poznaliśmy praktycznie niczego na temat nowości, które miałyby w tej części zadebiutować. Macie podobne odczucia? Być może po prostu jeszcze na to za szybko. Do premiery czeka nas sporo miesięcy, więc wiele może się zmienić w samej grze i w jej mechanikach. Mam nadzieję, że miło się zaskoczę.