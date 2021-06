DoGRYwka – masa darmówek: alfa PES 2022, tło na PS4 i pierwsza część Wiedźmina

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Dawno takiego dnia nie było. Masa prezentów dla graczy, w tym darmowe gry. Dzisiaj dało nam świetną okazję, by nadrobić przygodę z pierwszym Wiedźminem. Jeżeli lubicie piłkę nożną, to pewnie też będziecie chcieli sprawdzić, jak się ma w akcji PES 2022.

Nie zabrakło też innych gratisów. Co powiecie na nowy motyw dla Waszego PS4? Tak się składa, że PlayStation wszystkich chętnych obdaruje takim, wystarczy wpisać specjalny kod. Spokojnie, dziś pisaliśmy też o wielu innych, ciekawych newsach. Ubisoft pochwalił się postępem technologicznym, którym po prostu promieniuje silnik Snowdrop w produkcji Avatar: Frontiers of Pandora.

Pozostając w temacie samych gier, zbliżają się wakacje, a to świetny powód, by nadrobić w końcu zaległe produkcje. Tak się składa, że właśnie rozpoczęła się letnia wyprzedaż na Steam, dlatego sprawdźcie zawartość Waszych portfeli i skarbonek. Oczywiście to tylko garstka najlepszych newsów o grach, dlatego sprawdźcie pozostałe, bo powinniście coś dla siebie znaleźć.