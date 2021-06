Silnik Snowdrop rewolucją w grach Ubisoftu. To dzięki niemu Avatar wygląda tak dobrze [WIDEO]

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Ubisoft Polska opublikowało w sieci materiał, który przedstawia nowe możliwości silnika Snowdrop. Deweloperzy korzystają z niego przy pracy nad Avatar: Frontiers of Pandora.

Parę dni temu podczas E3 2021 Ubisoft zaprezentował pierwszy materiał promocyjny z Avatar: Frontiers of Pandora. Wielu internautów zauważyło, że gra prezentuje się niewiarygodnie dobrze. Okazuje się, że dzieje się to za sprawą nowej wersji silnika Snowdrop, który od lat jest rozwijany przez francuskiego giganta. Poniżej możecie zobaczyć nagranie, w którym wytłumaczono, dlaczego to oprogramowanie jest taką innowacją:

Jak widać na powyższym wideo, Snowdrop nie jest już tą samą technologią, którą był wcześniej. Nowa gra na licencji Avatara dała deweloperom pretekst, by udoskonalić jego kluczowe elementy. Ci stwierdzili, że w produkcji, gdzie przede wszystkim będziemy mieli cały czas styczność z roślinnością, należy wprowadzić gruntowne zmiany. W związku z tym inżynierowie doszli do wniosku, że karty graficzne lepiej sobie poradzą z obliczeniami związanymi z tak dużą ilością obiektów, odciążając tym procesor.

Nie zabrakło też wsparcia dla cały czas rozwijanego Ray Tracingu, który jest niezwykle istotny w przypadku oddania dobrze świata Pandory. Co jeszcze lepsze, stworzono od podstaw system generowania chmur, a także ten odpowiedzialny za animacje. Od teraz NPC znacznie lepiej będą reagować na otoczenie i zmiany w nim zachodzące.

Szczerze mówiąc, jestem naprawdę podekscytowany po obejrzeniu tego nagrania. Piszę to, jako osoba ściśle powiązana z tworzeniem gier wideo, która ma już w tym temacie trochę doświadczenia. Nie mogę się doczekać, aż zobaczymy kolejne trailery, ponieważ bardzo mnie ciekawi wykorzystanie tych nowości przez Ubisoft.