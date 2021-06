Łapcie kod na darmowy motyw do PlayStation 4

Sony rozdaje kod na darmowy motyw do PlayStation 4. Jeśli chcecie odświeżyć menu swojej konsoli, możecie to zrobić bez płacenia.

Sony tradycyjnie przyłączyło się do Pride Month i świętuje go między innymi poprzez wyróżnienie paru produkcji w PlayStation Store i rozdawnictwo tęczowego motywu dla PlayStation 4. Jeśli chcecie zaopatrzyć się w kolorowe tło do konsoli, możecie zrobić to z prawie każdego zakątka świata.

Oto kody, dzięki którym odbierzecie motyw w wybranym regionie:

Ameryka Północna i Południowa – GBX2-ELNK-R5KE

Europa – XQF7-9JN4-3NQM

Japonia – CKDB-GDN3-637B

Korea – PDJR-T6NH-B49Q

Inne kraje i regiony Azji – DQM5-2LNC-T6KL

Przy okazji na blogu firmy pojawił się wpis traktujący o Pride Month. Swoją cegiełkę do niego dorzuciła Tiffany Hester, Dyrektor ds. Różnorodności, Równości i Włączenia Społecznego w SIE.

Chcemy być pozytywną siłą dla kultury i przynależności – nie tylko dla naszej społeczności PlayStation, twórców i partnerów, ale także dla naszych pracowników, ponieważ kontynuujemy budowanie sprawiedliwego i integracyjnego miejsca pracy w SIE. Mimo że przed nami jeszcze wiele pracy, nie mogłabym być bardziej dumna z naszych wysiłków i naszych globalnych grup Pride@PlayStation, widząc wszystko, co udało im się osiągnąć i wpływ, jaki wywierają. – pisze Tiffany Hester na blogu PlayStation

Niestety, nie wiemy do kiedy potrwa rozdawnictwo motywu. Jeśli chcecie go odebrać, lepiej się pospieszyć.