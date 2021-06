Sonic Mania i ścigałka retro za darmo od Epic Games. Za tydzień wpadniemy do hotelu

Epic Games ma dla graczy kolejny prezencik. A nawet dwa: kolekcję darmoszek powiększymy w tym tygodniu o platformówkę 2D i retro ścigałkę.

Produkcjami, które zostały przed momentem udostępnione bezpłatnie, są Sonic Mania i Horizon Chase Turbo. Standardowo tytuły zgarniemy do następnego czwartku do godziny 17:00. Później darmoszki przestaną być darmoszkami i wrócą do swojej starej ceny, a my odbierzemy trochę indykową przygodówkę o hotelach The Spectrum Retreat.

Tymczasem koniecznie trzeba rzec parę słów o tym, co dostaliśmy dzisiaj. Pierwszą z pozycji jest hit z niebieskim jeżem, czyli Sonic Mania. Platformówka 2D jest swego rodzaju udoskonaloną wersją tego, co bardzo dobrze znają fani Sonica. Tytuł oferuje nowe lokacje, odświeżoną grafikę retro i rozdzielczość HD. Jeśli jesteście tym zainteresowani, to produkcję znajdziecie pod tym adresem.

Z kolei Horizon Chase Turbo to gra arcade, która czerpie pełnymi garściami z klasyków lat 80. i 90. Charakterystyczna atmosfera tamtych czasów dosłownie bije z ekranu – aby to potwierdzić, wystarczy rzucić okiem na poniższy trailer. Do dyspozycji gracza oddano ponad 30 pojazdów i więcej niż 100 tras, więc fani tego typu produkcji na pewno będą mieli co robić. Samochody odbierzecie, klikając w ten link.

A przy okazji przypominamy o trwającej obecnie ofercie na Wiedźmina w Edycji Rozszerzonej na GOG.com. O tym, co zrobić, by dostać grę za darmo, piszemy tutaj.