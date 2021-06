Dziś oficjalnie zobaczymy Windows 11 w akcji. Gdzie i o której godzinie obejrzymy pokaz?

Popkulturowy kombajn lubujący się w literaturze weird fiction, filmowych horrorach, dobrej muzyce i grach wszelkiego rodzaju. Po godzinach studiuje game design i pielęgnuje pasję do sportu.

Microsoft dziś zaprezentuje światu system Windows 11. Jeśli chcecie obejrzeć pokaz, przygotowaliśmy zestawienie niezbędnych informacji.

Nie tak dawno temu do sieci wyciekły materiały prezentujące nowego Windowsa w akcji. Co więcej, jeśli dobrze poszukaliśmy, mogliśmy znaleźć nawet wczesną wersję systemu do pobrania. W efekcie każdy miał szansę przetestować nadchodzący system operacyjny na swoim komputerze.

Teraz przyszła wreszcie pora na oficjalną prezentację. Microsoft przygotowuje się do pokazania światu nowości. Windows 11 zostanie zaprezentowany dziś o godzinie 17:00 czasu polskiego. Najprawdopodobniej transmisja z pokazu odbędzie się na stronie Microsoftu, a dokładniej w tym miejscu. Na ten moment nie wiadomo, czy doczekamy się udostępnienia transmisji na innych platformach.

Czego należy się spodziewać? Podejrzewam, że Microsoft nie będzie bawił się w przedłużanie prezentacji. Firma zapewne omówi najważniejsze nowości i zmiany względem Windowsa 10. Spodziewałbym się też udostępnienia pierwszych informacji o cenie lub możliwości darmowej aktualizacji systemu.

Nowy Windows zapowiada się dość ciekawie, choć minimalistyczny wygląd interfejsu znajdzie równie wielu zwolenników, co przeciwników. Póki co na konkrety musimy zaczekać.