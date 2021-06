Ostatnie dni przyniosły nieco niższe ceny na PlayStation 5. Kogo interesują dostępne zestawy, ceny i to, gdzie je kupić, niech zerkną na nasz przegląd ofert.

Konsola PlayStation 5 wciąż nie może zejść do cen sugerowanych i raczej nie ma co liczyć, że szybko się to stanie. Jedni zarzekają się, że nie będą wydawać na zestawy ze zbędnymi grami, inni kupują co jest, wybierając oczywiście najlepszą dla siebie opcję.

No właśnie, jakie mamy obecnie opcje myśląc o konsoli PS5? Jakie są aktualne ceny i gdzie kupisz najtaniej? Jak nie przegapić żadnych ofert? Wszystko wykładamy poniżej.

PlayStation 5 – najniższa cena. Najtaniej w…

W chwili aktualizacji tego przeglądu, najniższą cenę na PS5 znajdziemy w RTV Euro AGD. Oto link:

No dobra, a co jeśli ten zestaw Wam nie odpowiada? Poniżej podrzucamy Wam wszystkie aktualne oferty ze sklepów!

PS5 – gdzie kupić konsolę i za ile?

Pamiętaj, że powyższa lista nie zawsze jest aktualna i niektóre modele mogą być wyprzedane. Dlatego zachęcamy również do zaglądania na strony marketów, gdzie zawsze znajdziecie świeżą ofertę. Oto linki:

Pamiętaj też, że w naszym dziale z promocjami czekają na Ciebie najlepsze oferty na gry, PS Plus i akcesoria!