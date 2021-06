„Miłej” podróży w STALKER 2. Zapomnijcie o pojazdach, ale twórcy szykują coś w zamian

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

W STALKER 2 nie będzie możliwości poprowadzenia jakichkolwiek pojazdów mimo ogromnej mapy. Wszystko z powodu licznych zagrożeń i anomalii w świecie gry, które utrudniłyby tego typu podróżowanie.

PR manager studia, Zakhar Bocharow, w wywiadzie dla DTF opowiedział o założeniach świata STALKER 2. Okazuje się, że i w tej części ma zabraknąć samochodów i innych, niestandardowych sposobów przemieszczania się. Po aż 64 km kwadratowych będziemy się poruszać wyłącznie pieszo i dzięki szybkiej podróży. Ta w tej części jednak ma się znacznie różnić od tego, co zwykle oferują inne open-worldy. Czym to dokładnie jest? Cóż, tego nie zdradzono.

Deweloperzy twierdzą, że od początku tworzenia tej produkcji miało to w ten sposób wyglądać i żadnej planowanej zawartości nie wycięto. Według nich jest jednak dobry argument na to, że nie siądziemy za kierownicą w kontynuacji ich hitu. Tłumaczą to faktem, że tamtejsze tereny są dosłownie naszpikowane licznymi niebezpieczeństwami, które w każdej chwili mogą zabić gracza. Tak ogromny świat jest przede wszystkim nastawiony na powolną eksplorację, dlatego szybkie przemieszczanie się nie jest wskazane. Gdyby tak było, szansa na przeoczenie czegoś i ewentualną śmierć byłaby ogromna.

STALKER 2: Heart of Chernobyl swoją premierę będzie miał już 28 kwietnia 2022 roku. Gra zmierza obecnie jedynie na PC oraz Xbox Series X|S. Czekacie z niecierpliwością?