Crysis 2 Remastered szybciej niż mogliśmy się tego spodziewać? Gra została sklasyfikowana

Crysis 2 Remastered zostało sklasyfikowane w Australii. Oznacza to, że tamtejsza organizacja ratingowa musiała móc już zagrać w odświeżoną edycję „dwójki”. Next-genowa wersja dalej stoi pod znakiem zapytania.

Jak informuje zagraniczny serwis informacyjny Twisted Voxel, Australian Classification Board nadało odpowiednią kategorię wiekową zremasterowanej drugiej części cyklu Crysis. W związku z tym możemy myśleć, że prace nad produkcją są już na końcowym etapie.

Szczerze mówiąc, liczyłem na to, że jednak dowiemy się przy tym fakcie także o wersjach tworzonych z myślą o PS5 i Xbox Series X|S. Na tych platformach oczywiście omawianą w artykule grę uruchomicie, ale w edycji przygotowanej na sprzęty ubiegłej generacji. Swego czasu Crysis uchodził za serię, która także pełniła rolę benchmarków. W związku z tym myślałem, że i tak będzie w przypadku odnowionych części. Być może w przyszłości jednak Crytek stworzy odświeżoną „dwójkę” bezpośrednio na next-geny. Cóż, czas pokaże. Mimo to, będziemy mogli cieszyć się grą w wersjach na PC, Xbox One, PS4 i Nintendo Switch.

Bardzo możliwe, że ominęła Was oficjalna zapowiedź deweloperów. Poniżej możecie zobaczyć, jak prezentują się druga i trzecia odsłona po sporym liftingu: