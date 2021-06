Możesz przetestować PES 2022 za darmo już teraz. Niespodzianka od Konami

Konami niespodziewanie udostępniło otwartą betę PES 2022. Jeśli macie ochotę, możecie zapoznać się z nową produkcją dla fanów piłki nożnej

Zbliżamy się do sezonu premier nowych gier sportowych. Do sieci wyciekają pierwsze informacje o FIFA 22 i wygląda na to, że Konami też szykuje się do udostępnienia swojej produkcji.

W sklepach Microsoft Store i PlayStation Store pojawiło się tajemnicze New Football Game Online Performance Test. Wydawcą tajemniczej produkcji jest Konami. Nie trzeba być jasnowidzem, żeby wywnioskować, że chodzi oczywiście o PES 2022.

Okazuje się, że Konami po cichu udostępniło otwartą wersję beta gry. Jeśli jesteście zainteresowani, możecie pograć online na konsolach PlayStation i Xbox. Na ten moment dostępne są cztery, grywalne kluby: Bayern Monachium, Manchester United, Juventus i FC Barcelona.

Konami zaznacza, że jest to wersja gry mająca sprawdzić działanie serwerów. Oznacza to, że poszczególne elementy rozgrywki nie zostały ukończone i nie należy oceniać produktu na podstawie tego wydania.

Otwarte testy PES 2022 potrwają tylko do 8 lipca. Jeśli chcecie zapoznać się z wczesną wersją produkcji, macie na to jeszcze trochę czasu.