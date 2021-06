Wiedźmin: Edycja Rozszerzona do odebrania za darmo. Idealnie na początek lata

Każdy użytkownik platformy GOG Galaxy 2.0 jest w stanie odebrać za darmo grę Wiedźmin: Edycja Rozszerzona. To świetna okazja, by nadrobić pierwszą część przygód Geralta z Rivii.

Już zaraz zakończy się rok szkolny, a to oznacza u niektórych masę wolnego czasu. Może by tak go wykorzystać, aby nadrobić lub powrócić do Wiedźmin: Edycja Rozszerzona? Tak się składa, że CD Projekt przez nieokreślony czas takową produkcję rozdaje każdemu użytkownikowi GOG Galaxy 2.0. Oto sposób, dzięki któremu odbierzecie grę za darmo:

Zarejestruj się lub zaloguj w GOG Galaxy 2.0. Przejdź do zakładki „Ostatnie” Naciśnij na baner z grafiką z Wiedźmin: Edycja Rozszerzona, który znajduje się u góry ekranu. Naciśnij przycisk „Tak, odbieram grę” i wyraź zgodę na otrzymywanie wiadomości, aktualizacji i ofert z GOG. Ciesz się przypisaną do biblioteki grą.

Jak widać, instrukcja jest banalnie prosta. Z całego serca polecam każdemu rozpoczęcie przygody z Geraltem i jego spółką właśnie od początku serii. Tak zresztą można wywnioskować na podstawie danych sprzedażowych, które niedawno CD Projekt opublikował.

Skoro jesteśmy w temacie GOG Galaxy 2.0, bardzo polecam Wam skorzystać z letniej wyprzedaży, która obecnie trwa na platformie rodaków. Znajdziecie tam dosłownie wszystko, od AAA, przez indie i klasyczne hity. Może już coś zakupiliście tam w ostatnich dniach? Pochwalcie się w komentarzach.