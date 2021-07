DoGRYwka – stracone gry z PS Plus, rzeczy gorsze od śmierci w grach i „przyjaźni” hakerzy w CoD: Warzone

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Jeden z graczy przez przypadek stracił gry z PS Plus, które kolekcjonował przez dekadę. Bez wątpienia można tutaj mówić o niebyle przykrości. Sprawdźcie nasz artykuł, byście ewentualnie nie popełnili podobnego błędu.

Zastanawialiście się kiedyś może, co takiego jest gorsze od śmierci bohatera w grze wideo? Aż 7 świetnych przykładów znajdziecie na nagraniu w jednym z naszych newsów. Jeżeli znacie równie trafne sytuacje, dajcie znać w komentarzach.

Bez wątpienia Call of Duty: Warzone praktycznie od premiery ma spory problem z cheatearmi. O dziwo, ostatnio do gry trafili też tacy bardziej „przyjaźni”, ponieważ Ci obdarowują innych graczy przedmiotami. To tylko kilka z najciekawszych newsów tego dnia, dlatego sprawdźcie, czy czegoś przypadkiem nie ominęliście.