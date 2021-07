Premiery na PS5 i PS4 tego tygodnia. Nowe F1, podróż w głąb siebie i zmiana biegu historii

Szukacie nowych gier na Wasze PS4 lub PS5? Tak się składa, że ekipa zagranicznego kanału PlayStation Access przygotowała kolejny raz krótkie wideo, na którym zaprezentowano nowości tego tygodnia.

Okres wakacyjny to świetna okazja, aby przysiąść do konsoli i zanurzyć się w growych przygodach. Jeżeli obecnie szukacie nowych propozycji, przy których moglibyście spędzić najbliższe, wolne chwile, sprawdźcie poniższe wideo. Bardzo możliwe, że odkryjecie tytuł w sam raz dla Was.

F1 2021 (PS4, PS5) zadebiutuje już 16 lipca. To pierwsza odsłona po przejęciu marki przez Electronic Arts, dlatego część osób może mieć co do niej sporo obaw. Na szczęście za kod produkcji dalej odpowiedzialne jest Codemasters, choć nie zabrakło kilku kluczowych zmian. Wątki fabularne, cutscenki, a nawet możliwość przejścia głównej kampanii w dwie osoby to tylko kilka z nowych elementów.

Od dziś możecie zagrać Where the Heart Leads (PS4, PS5), czyli w produkcję, gdzie przygoda rozpoczyna się od poszukiwań zaginionego pieska. Podczas zwiedzania podziemnej jaskini natraficie na wymiar, gdzie mieszają się wydarzenia z przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. To od nas będzie zależeć, jak zmanipulujemy nimi, aby odpowiednio namieszać w historii.

Od 15 lipca będziecie mogli zakupić Lost at Sea (PS5), które jest swego rodzaju egzystencjonalną podróżą w głąb samego siebie. Podczas rozgrywki Waszym zadaniem jest eksploracja nietypowej wyspy, która pomoże Wam odpowiedzieć na pytanie „Co takiego w życiu jest dla Was najważniejsze?”. Nie zabraknie elementów gier logicznych, które będziemy rozwiązywać z perspektywy pierwszej osoby.

PlayStation Access kolejny raz przygotowało naprawdę dobrze wykonany materiał wideo. Tak się składa, że dziś mieliśmy tę okazję pisać też o innym, świetnie zrobionym nagraniu. Zastanawialiście się może kiedyś, co jest gorsze od śmierci w grach? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie tutaj.