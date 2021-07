Zostań terapeutą wodza III Rzeszy. Kontrowersyjny pomysł na poważnie

Już za niedługo premierę będzie miał jeden z najbardziej niecodziennych i dla wielu kontrowersyjnych pomysłów tego lata. Przedstawiamy Wam Heal Hitler – tytuł, w którym wcielimy się w psychologa zbrodniarza wojennego.

Naszym zadaniem jest zbadanie kompleksów Adolfa Hitlera tak, aby nie doprowadzić do wojny. Akcja gry dzieje się w 1925 roku. Z poziomu rozgrywki mamy do czynienia z opowieścią wizualną, czyli to od nas będzie zależało, jak potoczy się historia. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun:

Heal Hitler – kontrowersja, za którą wzięto się z pomysłem

Wielu może uznać, że wypuszczanie gry z tytułowym bohaterem jest co najmniej nie na miejscu. Uważam jednak, że twórca zabrał się za temat „jak należy” i mamy tutaj do czynienia z czymś robionym na poważnie. Jak możemy przeczytać na łamach karty produktu:

Wcielasz się w rolę psychoanalityka. Gra toczy się w twoim gabinecie, gdzie diagnozujesz swojego nowego klienta, pana Hitlera. Przychodzi on do ciebie z problemem – twierdzi, że ma problemy z gniewem.

Będziesz używać technik psychoanalitycznych, aby zdiagnozować źródło jego traumy, która może być wyzwalaczem jego gniewu i nienawiści.

Tytuł jest klasyczną grą konwersacyjną (podobną do visual-novel) i może być również uważana za „symulator konwersacyjnego chodzenia”.

Próbujesz odkryć głębię osobowości Hitlera poprzez rozmowę. Będziesz mógł rozmawiać z nim podczas 3 sesji terapeutycznych, w odstępie kilku miesięcy. Każda sesja zawiera od 3 do 8 punktów decyzyjnych, które wpływają na ostateczne zakończenie. Ta gra ma być poważną produkcją. Dokładnie zbadałem historię Hitlera, raporty psychologiczne (Ott, Langer, Jung) i relacje osób, które go poznały, w tym jego bliskiego przyjaciela Augusta Kubíčka. Fakty w rozmowach są sprawdzone przez wiele źródeł. – pisze Jon Aegis na łamach karty produktu Heal Hitler na platformie Steam

Premiera na platformie Steam odbędzie się już 23 lipca 2021 roku. Link do produkcji znajdziecie tutaj. Co sądzicie o tego typu grach, które poruszają drażliwe tematy historyczne? Według Was powinno się je omijać szerokim łukiem, a może wręcz przeciwnie?

W ostatnim czasie pisaliśmy też o innej, kontrowersyjnej produkcji, tym razem spod klawiatur i myszek Polaków. Co ciekawe, Hitler też się tam przewija. Więcej o symulatorze wymierzania kar grzesznikom przeczytacie, przechodząc do tego artykułu.