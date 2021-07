Zegarek z Mario za ponad 2-3 wypłaty. Masa pieniędzy za podrasowany smartwach

Od najmłodszych lat pasjonat game devu i największy w Polsce fanboy Nintendo. Oprócz tego hobbistycznie kolekcjonuje dużo niepotrzebnych, geekowskich gadżetów. Co weekend student game designu.

Niedawno TAG Heuer zapowiedziało kolaborację z Nintendo i licencją Mario. Nie trzeba było długo czekać, aby zobaczyć owoce prac obu firm. Oto zegarek, za który przyjdzie zapłacić 2 150 dolarów.

Ta kwota w przeliczeniu na złotówki to „zaledwie” około 8 300 zł, co bez wątpienia dla statystycznego Polaka może być kolosalną ceną za smartwatch. Poniżej możecie zobaczyć, jak ten prezentuje się w akcji na krótkim spocie promocyjnym:

Zastanawiacie się może co jest takiego w tym zegarku, że kosztuje tak zawrotną cenę? Cóż, to najzwyklejszy kawałek sprzętu oparty o Wear OS z kilkoma bajerami. Nie zabrakło specjalnych ozdobników jako ikon ze świata Mario, a także animacji, które hydraulik wykona, jeżeli osiągniemy dzienne cele. Zresztą po powyższym nagraniu można śmiało stwierdzić, że jest to akcesorium dedykowane głównie osobom aktywnym fizycznie.

Jeżeli już Wam cieknie ślinka na myśl o zakupie tego zegarka, to radzę przygotować się do niezłego boju po ten gadżet. Producent przewidział zaledwie 2 000 sztuk, z czego część trafi do sprzedaży online. Pozostałe będzie można zakupić w stacjonarnych punktach porozrzucanych na całym świecie. Premiera już niebawem, bowiem 15 lipca.

W ostatnim czasie wielu właścicieli popularnych marek ze świata gier decyduje się tworzyć naprawdę ekskluzywne gadżety dla swoich fanów. Widzieliście już może figurkę Yennefer w japońskim stylu? Więcej na jej temat przeczytacie w tym artykule.